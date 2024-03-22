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В Удмуртии после вспышки узелкового дерматита привили всё поголовье крупного рогатого скота

10:25, 22 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии после вспышки узелкового дерматита привили всё поголовье крупного рогатого скота
10:25, 22 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
210
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#скот
Фото: Райана Сонга на Unsplash
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Распространение болезни в прошлом году началось с Юкаменского района.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на зональном совещании с руководителями Россельхознадзора, региональных органов управления АПК, ветеринарии округа, представителями бизнеса, отраслевых союзов и научных организаций обсудили обеспечение эпизоотической безопасности республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В 2023 году в регионе провели 6 500 исследований на африканскую чуму свиней, также было отобрано более 10 000 проб для исключения высокопатогенного гриппа птиц.

После прошлогодней вспышки заразного узелкового дерматита в Удмуртии привили всё поголовье крупного рогатого скота, поголовье которого составляет более 300 000 особей. Напомним, распространение узелкового дерматита началось с одного из частных хозяйств Юкаменского района.

Также из-за вспышки птичьего гриппа за прошлый год в Удмуртии погибло около 2 700 пернатых.

10:25, 22 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
210
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#скот