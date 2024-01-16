К 2026 году Удмуртии придётся меньше вкладываться в совместные с федерацией проекты

Ижевск. Удмуртия. В следующие два года в Удмуртии сократится региональная часть софинансирования в совместных с федерацией проектах. Об этом сообщается в официальном ТГ-канале правительства республики.

Как рассказал в ходе доклада Госсовету Удмуртии глава региона Александр Бречалов, в республике увеличен размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2024 год относительно уровня 2023 года на 30%. В целом дотации на год для Удмуртии составят 12,5 млрд рублей, это на 3,7 млрд больше, чем в предыдущем году.

Также был пересмотрен уровень софинансирования по целевым средствам, поступающим из федерального бюджета. С 2025 года региональная часть софинансирования в совместных проектах будет составлять 14% (сейчас 19%), в 2026 году — 11%. Это позволит высвободить порядка 700 млн рублей региональных средств и перенаправить их на развитие республики.