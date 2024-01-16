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К 2026 году Удмуртии придётся меньше вкладываться в совместные с федерацией проекты

15:20, 16 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
К 2026 году Удмуртии придётся меньше вкладываться в совместные с федерацией проекты
15:20, 16 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
38
0
#Удмуртия\n#финансы\n#бюджет республики
Фото: ИА "Сусанин"
38
0

Москва пересмотрела уровень софинансирования по целевым средствам.

Ижевск. Удмуртия. В следующие два года в Удмуртии сократится региональная часть софинансирования в совместных с федерацией проектах. Об этом сообщается в официальном ТГ-канале правительства республики.

Как рассказал в ходе доклада Госсовету Удмуртии глава региона Александр Бречалов, в республике увеличен размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2024 год относительно уровня 2023 года на 30%. В целом дотации на год для Удмуртии составят 12,5 млрд рублей, это на 3,7 млрд больше, чем в предыдущем году.

Также был пересмотрен уровень софинансирования по целевым средствам, поступающим из федерального бюджета. С 2025 года региональная часть софинансирования в совместных проектах будет составлять 14% (сейчас 19%), в 2026 году — 11%. Это позволит высвободить порядка 700 млн рублей региональных средств и перенаправить их на развитие республики.

15:20, 16 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
38
0
#Удмуртия\n#финансы\n#бюджет республики