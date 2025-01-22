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ХК «Ижсталь» потерпел поражение на выезде в Казани

11:50, 22 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
ХК «Ижсталь» потерпел поражение на выезде в Казани
11:50, 22 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
247
0
#Казань\n#хоккей\n#ХК
Источник фото: ИА «Сусанин»
247
0

Матч против ХК «Барс» завершился со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Казань. Татарстан. ХК «Ижсталь» потерпел поражение на выезде против казанской команды «Барс». Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба.

Матч прошёл 21 января во Дворце спорта Казани.

На 11-й минуте игры хозяева распечатали ворота «сталеваров» и открыли счёт. В концовке периода «Ижсталь» сравняла счёт. На 26-й минуте матча ХК «Барс» вышел вперёд. Затем при игре в большинстве казанские хоккеисты увеличили отрыв по голам. В начале заключительного тайма «сталевары» забросили шайбу, сократив отставание до минимума. Однако в последние пять минут матча хоккеисты «Барса» забросили ещё две шайбы. Итоговый счёт встречи: 5:2 в пользу хозяев.

«Вроде бы с момента последней игры прошло немного времени, разбирали ошибки, работали над их исправлением, разбирали соперника но в итоге, допустили две ошибки в меньшинстве. Ну и контратаки, конечно. Наша опытная пара обороны сегодня не впечатлила. Впереди помогали, начинали атаки, но были провалы сзади. Такой в итоге счёт», — высказался главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

Следующий выездной матч «Ижсталь» проведёт 23 января с «Челнами». 6+

11:50, 22 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
247
0
#Казань\n#хоккей\n#ХК