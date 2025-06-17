Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создадут государственную информационную систему «Система исполнения регламентов Удмуртской Республики» (ГИС СИР УР). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр региона Роман Ефимов.

Оператором ГИС СИР УР назначили Министерство цифрового развития УР, а администратором — автономное учреждение «Центр цифровых технологий УР».

Теперь до 30 декабря 2025 года оператор с администратором должны выполнить мероприятия по созданию ГИС СИР УР, защите информации и аттестации ГИС СИР УР на соответствие требованиям федерального закона.

Также поясняется, что ГИС СИР УР — будет представлять из себя совокупность содержащейся в базе данных информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий и технических средств, являющихся элементом инфраструктуры электронного правительства УР.

Систему вводят для сокращения сроков предоставления услуг, в том числе в электронной форме; повышения качества предоставляемых услуг и повышения эффективности информационного взаимодействия.