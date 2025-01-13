Компенсация платы за детсад в Удмуртии может стать цифровой

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в Удмуртии социальная услуга — компенсация родительской платы за детский сад — может стать цифровой. О таких планах сообщили «Сусанину» в пресс-службе Минцифры республики.

«В Удмуртии на сегодня в электронном виде доступны 89 государственных и муниципальных услуг. Их можно оформить через Госуслуги самостоятельно или в МФЦ», — сообщили в Министерстве цифрового развития УР.

Также в Минцифры отметили, что сейчас Удмуртия занимает второе место в России по числу активных пользователей ЕПГУ. 87% зарегистрированных на Госуслугах жителей Удмуртии оформляют государственные и муниципальные услуги на портале.