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Компенсация платы за детсад в Удмуртии может стать цифровой

14:05, 13 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Компенсация платы за детсад в Удмуртии может стать цифровой
14:05, 13 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
597
0
#Удмуртия\n#цифровизация\n#госуслуги
Источник фото: ИА «Сусанин»
597
0

В планах Минцифры УР — сделать оформление доступным через Госуслуги.

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в Удмуртии социальная услуга — компенсация родительской платы за детский сад — может стать цифровой. О таких планах сообщили «Сусанину» в пресс-службе Минцифры республики.

«В Удмуртии на сегодня в электронном виде доступны 89 государственных и муниципальных услуг. Их можно оформить через Госуслуги самостоятельно или в МФЦ», — сообщили в Министерстве цифрового развития УР.

Также в Минцифры отметили, что сейчас Удмуртия занимает второе место в России по числу активных пользователей ЕПГУ. 87% зарегистрированных на Госуслугах жителей Удмуртии оформляют государственные и муниципальные услуги на портале.

14:05, 13 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
597
0
#Удмуртия\n#цифровизация\n#госуслуги