Стилизованный верстовой столб на Сибирском тракте установили в Игре

Игра. Удмуртия. На площади «Наследие» в посёлке Игра установили верстовой столб. Как сообщил в соцсетях глава Игринского района Удмуртии Александр Чирков, он посвящён старинному Сибирскому тракту.

На верстовом столбе установили указатели, показывающие расстояние до Москвы, Екатеринбурга, Казани, а также до Зуры, Бачкеево и Дебёс. Выбор этих населённых пунктов не случаен.

Напомним, Сибирский тракт был основной транспортной сухопутной артерией России с примерно 1730 года. Он начинался в Москве и шёл через Казань, Пермь и Екатеринубрг, а за Уралом шёл через Сибирь до Нерчинска. По этой дороге велась торговля, шли войска, передвигалась почта и, конечно, ссыльные арестанты. Именно в Зуре и Бачкеево на территории Удмуртии сохранились этапные избы, где останавливались на ночлег идущие в ссылку. Также этот «фарватер» называют южной веткой Большого Сибирского тракта.

Ещё одной веткой тракта в европейской части России стала дорога из новой столицы — Санкт-Петербурга. На территорию современной Удмуртии она заходила на севере — из Вологды через Вятку (Кирова) и Глазов. Северная и южная ветки Большого Сибирского тракта сходились в Дебёсах. Оттуда уже шла единая дорога на Урал и в Сибирь. Перекрёсток в Дебёсах считается местной достопримечательностью. Несмотря на это, старинное здание рядом с ним всё же решились снести.