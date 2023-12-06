Производственный трест банно-прачечного хозяйства в Ижевске ликвидировали

Ижевск. Удмуртия. Ижевское ООО «Производственный трест банно-прачечного хозяйства» ликвидировали, присоединив к АО «Ижевские электрические сети». Такие данные приводит портал Налоговой инспекции по обоим компаниям.

Напомним, процесс ликвидации начался ещё в 2021 году. Само желание продать банно-прачечное хозяйство появилось ещё в 2017 году после смены совета директоров предприятия.

5 декабря трест официально прекратил свою деятельность — ООО было реорганизовано путём присоединения к другому юрлицу — АО «Ижевские электрические сети», которые также принадлежат городу.

Отметим, что основным видом деятельности АО «Ижевские электрические сети» в 2021 году являлась сдача в аренду имущества (здание и земельный участок), которая была прекращена с 20 февраля 2021 года в связи с продажей данного имущества. В 2022 году АО находилось в стадии подготовки к новому виду деятельности по построению модели по обработке и утилизации неопасных отходов, поэтому выручка за этот год у компании отсутствует.

При этом, по открытым данным бухгалтерской отчётности предприятия, чистый убыток АО «ИЭС» в 2021 году составил 139 млн рублей, в 2022 году — 41 млн рублей. В большей степени он образовался по причине оказания предприятием благотворительной помощи: 157,7 млн рублей в 2021 году и 38,6 млн рублей в 2022 году.

Согласно пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах АО «ИЭС», благотворительная помощь оказывалась организациям здравоохранения Ижевска.