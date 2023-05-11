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Почти на 39% выросла погрузка на железной дороге в апреле 2023 года

14:40, 11 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Почти на 39% выросла погрузка на железной дороге в апреле 2023 года
14:40, 11 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
0
#Удмуртия\n#железная дорога\n#ГЖД
Фото: ИА "Сусанин"
0

Также за первый квартал существенно выросла погрузка нефти и нефтепродуктов.

Ижевск. Удмуртия. В апреле 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Удмуртии составила 131,8 тыс. тонн, что на 38,9% выше показателя за апрель 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.

Всего за первый квартал 2023 года погрузка составила 578,2 тыс. тонн (-2,9% к аналогичному показателю прошлого года). За январь-апрель 2023 года в том числе погружено:

- нефти и нефтепродуктов — 251,8 тыс. тонн (+33,8% к январю-апрелю 2022 года);

- лесных грузов — 173,7 тыс. тонн (-13,7%);

- черных металлов — 92 тыс. тонн (-7,3%);

- лома черных металлов — 26 тыс. тонн (-15,3%).

14:40, 11 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
0
#Удмуртия\n#железная дорога\n#ГЖД