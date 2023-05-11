Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

В Сарапульском районе из Камы извлекли полтора километра браконьерских сетей

09:40, 11 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Сарапульском районе из Камы извлекли полтора километра браконьерских сетей
09:40, 11 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
217
0
#Сарапул\n#Кама\n#браконьеры\n#рыбалка\n#запрет
Фото: vk.com/osvod_ur
217
0

Также изъяты десятки других незаконных орудий лова, в том числе раколовки.

Сарапул. Удмуртия. Полтора километра браконьерских сетей извлекли из камских вод в Сарапульском районе. Рейд по пресечению незаконной рыбалки прошел 10 мая в рамках всероссийской экологической акции «День без сетей», сообщается на официальной странице регионального отделения ОСВОД в соцсети «ВКонтакте».

Профилактические мероприятия прошли на акватории реки Кама на территории Сарапула и Сарапульского района, на участке от села Нечкино до деревни Межная. В рейд вышли сотрудники полиции, рыбоохраны, охотинспекции. Их безопасность при передвижении по воде обеспечивали спасатели ОСВОДа.

В мероприятии участвовало 19 человек, было задействовано 5 плавсредств, 3 автомобиля. Также применялись квадрокоптеры, приборы ночного видения, тепловизоры, эхолоты и сонары.

В ходе рейда из реки было извлечено 15 сетей, общая длина которых составила 1,5 км, 25 раколовок и других незаконных орудий лова в количестве 30 единиц. На нарушителей правил рыболовства инспекторы составили 7 административных протоколов.

Напомним, до 5 июня на водоемах Удмуртии действует нерестовый запрет. Рыбалка разрешена только с берега одной удочкой на человека, оснащенной не более чем двумя крючками.

09:40, 11 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
217
0
#Сарапул\n#Кама\n#браконьеры\n#рыбалка\n#запрет