В Сарапульском районе из Камы извлекли полтора километра браконьерских сетей

Сарапул. Удмуртия. Полтора километра браконьерских сетей извлекли из камских вод в Сарапульском районе. Рейд по пресечению незаконной рыбалки прошел 10 мая в рамках всероссийской экологической акции «День без сетей», сообщается на официальной странице регионального отделения ОСВОД в соцсети «ВКонтакте».

Профилактические мероприятия прошли на акватории реки Кама на территории Сарапула и Сарапульского района, на участке от села Нечкино до деревни Межная. В рейд вышли сотрудники полиции, рыбоохраны, охотинспекции. Их безопасность при передвижении по воде обеспечивали спасатели ОСВОДа.

В мероприятии участвовало 19 человек, было задействовано 5 плавсредств, 3 автомобиля. Также применялись квадрокоптеры, приборы ночного видения, тепловизоры, эхолоты и сонары.

В ходе рейда из реки было извлечено 15 сетей, общая длина которых составила 1,5 км, 25 раколовок и других незаконных орудий лова в количестве 30 единиц. На нарушителей правил рыболовства инспекторы составили 7 административных протоколов.

Напомним, до 5 июня на водоемах Удмуртии действует нерестовый запрет. Рыбалка разрешена только с берега одной удочкой на человека, оснащенной не более чем двумя крючками.