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В Камбарке оштрафовали заведующую детским садом №1

15:28, 03 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Камбарке оштрафовали заведующую детским садом №1
15:28, 03 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
299
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#Камбарка\n#Удмуртия\n#дети\n#детский сад\n#штрафы\n#нарушения
Фото: unsplash.com (Jessica Lewis)
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Родители сами покупали детям рабочие тетради для домашний заданий.

Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии заведующую детским садом, которая нарушила права детей на доступное и бесплатное образование, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Ранее прокуратура проверила, как в детском саду №1 «Колобок» в Камбарке исполняется законодательство об образовании. Выяснилось, что детям в старшей логопедической группе №6 задают домашнее задание по грамматике, математике, а также логопедические упражнения. Домашнюю работу воспитанники выполняют в рабочих тетрадях, которые потом проверяют воспитатели. 

Отмечается, что в рамках образовательных программ дошкольного образовательного учреждения не предусмотрено выполнение детьми домашних заданий и использование рабочих тетрадей. 

Также прокурор выяснил, что эти тетради покупали родители, так как руководитель детского сада не подавала заявку в управление образования администрации Камбарского района и Минобрнауки Удмуртии на их покупку. Помимо этого в учреждении не было документов, подтверждающих покупку рабочих тетрадей за бюджетные средства. 

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.57 КоАП России («Нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования»). Заведующей детским садом внесли представление. 

После рассмотрения мер прокурорского реагирования все нарушения устранили, а заведующей назначили штраф на сумму 15 тыс. рублей. 

15:28, 03 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
299
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#дети\n#детский сад\n#штрафы\n#нарушения