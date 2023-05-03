В Камбарке оштрафовали заведующую детским садом №1

Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии заведующую детским садом, которая нарушила права детей на доступное и бесплатное образование, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее прокуратура проверила, как в детском саду №1 «Колобок» в Камбарке исполняется законодательство об образовании. Выяснилось, что детям в старшей логопедической группе №6 задают домашнее задание по грамматике, математике, а также логопедические упражнения. Домашнюю работу воспитанники выполняют в рабочих тетрадях, которые потом проверяют воспитатели.

Отмечается, что в рамках образовательных программ дошкольного образовательного учреждения не предусмотрено выполнение детьми домашних заданий и использование рабочих тетрадей.

Также прокурор выяснил, что эти тетради покупали родители, так как руководитель детского сада не подавала заявку в управление образования администрации Камбарского района и Минобрнауки Удмуртии на их покупку. Помимо этого в учреждении не было документов, подтверждающих покупку рабочих тетрадей за бюджетные средства.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.57 КоАП России («Нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования»). Заведующей детским садом внесли представление.

После рассмотрения мер прокурорского реагирования все нарушения устранили, а заведующей назначили штраф на сумму 15 тыс. рублей.