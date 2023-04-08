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В Минтрансе Удмуртии пообещали продлить маршрут 28 автобуса до Первомайского

16:03, 08 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Минтрансе Удмуртии пообещали продлить маршрут 28 автобуса до Первомайского
16:03, 08 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
273
0
#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#автобус\n#Минтранс\n#пассажирские перевозки
Фото: vk.com/a.gorbachevv
273
0

Перевозчик начал доставлять пассажиров туда по собственной инициативе.

Ижевск. Удмуртия. Маршрут 28-го автобуса будет продолжен до поселка Первомайский Завьяловского района. Об этом написал на своей странице «ВКонтакте» министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев.

Глава Минтранса пояснил, что в последнее время автобус ходил не до поселка Октябрьский, как раньше, а до расположенного дальше от Ижевска Первомайского. Его жители привыкли этому, и когда на минувшей неделе 28-й автобус вернулся к прежнему маршруту, начали просить, чтобы он продолжил ездить в Первомайский. 

По словам министра, перевозчик не имеет контракта на обслуживание Первомайского, и осуществлял рейсы туда по собственной инициативе. Поскольку выяснилось, что продленный вариант маршрута пользуется спросом у граждан, компании предложено направлять автобус в Первомайский до 30 апреля. 

«За это время планируем установить новый межмуниципальный маршрут. Плюс с перевозчиком 400-го автобуса изучим пассажиропоток для увеличения количества маршруток в часы пик», — добавил Алексей Горбачев.

16:03, 08 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
273
0
#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#автобус\n#Минтранс\n#пассажирские перевозки