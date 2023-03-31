За ложное сообщение об акте терроризма жителю Можги на 8 месяцев ограничили свободу

Можга. Удмуртия. В Можге осудили местного жителя, который в алкогольном состоянии совершил ложный вызов экстренных служб. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Вечером 7 января 2023 года пьяный 57-летний мужчина со своего телефона позвонил по единому номеру вызова экстренных служб и сообщил, что «будет взрывать Можгу». Обвиняемый знал, что его слова воспримут как реальную угрозу гибели людей.

В результате диспетчер оперативно передала информацию во все экстренные службы города и на место приехали сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК России («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений»). Злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 8 месяцам ограничения свободы, установив в отношении него ряд ограничений.