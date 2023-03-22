Удмуртия заняла третье место в рейтинге ПФО по объемам заготовки хвойных семян

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в тройку лидеров Приволжского федерального округа по объемам заготовки хвойных семян. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

В настоящий момент в региональном лесосеменном фонде хранится более 3 т семян лесных растений. Они служат защитой, если год окажется неурожайным, и являются важным ресурсом для лесовосстановительных мероприятий. Удмуртию в рейтинге обогнали только Нижегородская область и республика Татарстан.

В настоящий момент на территории региона действуют 12 лесных питомников. В 2022 году в них вырастили более 21 млн единиц посадочного материала.

Министр природных ресурсов Денис Удалов рассказал, что за прошедший год в регионе собрали 155,35 т шишек сосны и ели, из которых получили 1 414,6 кг семян.

По большей части в Удмуртии восстанавливают леса с помощью посадочного материала с открытой корневой системой. Но более высокие результаты приживаемости показывают сеянцы с закрытой корневой системой, поэтому планируется увеличить их долю в лесовосстановлении до 30%. Для этого в 2022 году глава Удмуртии Александр Бречалов заключил соглашение с компанией «Удан», в рамках которого в регионе построят питомник сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой. Уже закуплено 5 теплиц, в каждой из которых получится выращивать до 2 млн сеянцев в год. Далее планируется приобрести еще 17 теплиц.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Экология» работы по восстановлению лесов в республике пройдут на площади более 10,6 тыс. га. В 2022 году задача была перевыполнена — баланс выбытия и посадки лесов превысил 126%. Для этого потребовалось около 25 млн сеянцев ели и сосны.