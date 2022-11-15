Восстановление электроснабжения в Удмуртии и аргентинская кинозвезда в российском новогоднем фильме: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Зима никогда не смотрит на календарь, поэтому хочется пожелать: выходя на улицу, будьте тепло одетыми и передвигайтесь с осторожностью. Пока же взглянем, что обсуждали в СМИ в последние несколько часов.

Добро согревает

В Удмуртии стартовала республиканская благотворительная акция «Согревай добром». Ее организатором выступило правительство региона совместно с АО «Парки Ижевска». Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы республики.

Акция «Согревай добром» призвана поддержать эвакуированных жителей присоединившихся к России территорий. Сейчас многие из них проживают в Белгородской области и им необходима помощь. В первую очередь требуются обогреватели, зимняя одежда и обувь, средства личной гигиены, подушки, одеяла и пледы.

Также организаторы сформируют новогодние подарки для детей эвакуированных. Принимаются игрушки, канцтовары, развивающие материалы, сладкие наборы.

Все вышеперечисленное можно приносить до 10 декабря с 10:00 до 18:00 в ижевский парк имени М. Горького. Уточнить информацию можно по телефону +7 (912) 450-00-12.

Непогода нынче в моде

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Удмуртэнерго» восстановили электроснабжение, нарушенное в результате прохождения атмосферного фронта по территории республики, сопровождавшегося снегопадом и сильными порывами ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Напомним, 14 ноября из-за усиления северного ветра до 15 метров в секунду произошли аварийные отключения электроэнергии в пяти районах республики – Вавожском, Завьяловском, Каракулинском, Кизнерском, Якшур-Бодьинском.

Для проведения аварийно-восстановительных работ привлекалось 103 специалиста в составе 28 бригад и 33 единицы техники.

Очередной грабеж

Члены Генеральной ассамблеи ООН большинством голосов приняли проект резолюции о создании инструмента, призванного выплатить ущерб Украине, понесенный в ходе боевых действий со стороны России. Специальное заседание Генассамблеи состоялось в понедельник, 14 ноября, сообщает «Интерфакс».

Проект резолюции поддержали 94 государства, против выступили 13, в том числе Россия, Китай, Белоруссия, Куба. Воздержались 74 страны, среди которых ОАЭ, Сербия, ЮАР, Индия, Индонезия, Израиль, Египет, Бразилия, Армения.

Документ, в частности, рекомендует создать реестр причиненного ущерба Украине в ходе боевых действий.

Постпред России Василий Небензя перед голосованием охарактеризовал проект как «попытку легализовать нелегализуемое с точки зрения действующего международного права».

«У нас нет сомнений, откуда будут черпаться средства для так называемого возмещения ущерба. Запад всеми силами пытается придать своим действиям хотя бы какую-то видимость легитимности, чтобы начать тратить замороженные, а по сути украденные у Российской Федерации суверенные активы стоимостью в сотни миллиардов долларов. Им уже давно очень хочется их разморозить, но не для того, чтобы вернуть законному владельцу, и не для того, чтобы тратить их на помощь Украине, а на финансирование своих постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданное вооружение», – заявил Небензя.

Жги, Наталия!

Звезда аргентинского сериала «Дикий ангел» актриса и певица Наталия Орейро сыграет в российском новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства в киноленте также снимутся Риналь Мухаметов, Надежда Михалкова и Дмитрий Назаров. Режиссером выступит Кирилл Кузин.

«У нас уже есть подтвержденные все наши артисты, это не дрим-каст, все договоренности соблюдены. Наталия Орейро уже забукирована, и даже даты свои она дала», — рассказал Кузин на очной защите новых национальных фильмов для детской и семейной аудитории Фонда кино.

По словам генерального продюсера продюсерского центра киностудии имени Горького Лики Бланк, сценарий картины создавался более двух лет. Известно, что одной из предполагаемых съемочных локаций станет резиденция Деда Мороза в Великом Устюге. Выход фильма запланирован на 2025 год.