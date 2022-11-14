Победа фигуристки из Удмуртии на российском Гран-при и первая женщина-президент в Словении: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Падение температуры воздуха за окном не может остудить накал информации в республике, стране и мире, поэтому не замедлила себя ждать очередная подборка новостей. Сегодня преимущественно просто отличных.

Неожиданная победа

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала победителем четвертого этапа российского Гран-при «Московские звезды», который проходил в столице. 13 ноября она была лучшей в произвольной программе, а днем ранее выиграла короткую. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

В сумме за обе программы Туктамышева набрала 234.63 балла. Серебряным призером стала Софья Муравьева (230.56), на третьем месте Софья Акатьева (225.37).

В ходе выступления под музыку Игоря Крутого Елизавета Туктамышева прыгнула два тройных акселя, второй в каскаде с двойным тулупом. И хотя спортсменка допустила падение, все же смогла сконцентрироваться и достойно завершить программу.

«Эта победа во многом для меня неожиданна. Я была немного уставшей сегодня, поэтому хорошо, что получилось закончить произвольную программу. Хотя я подошла к этому старту в хорошей форме, что позволило мне так откатать, даже несмотря на ошибку. Надеюсь, впредь такого не повторится, но в целом я довольна», — призналась Елизавета после выступления.

Kalashnikov — в народное хозяйство

Ижевский завод тепловой техники изготовил прототип и начал лабораторные испытания нового теплового прибора - подвесного газового обогревателя, который будет выпускаться под брендом Kalashnikov. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Обогреватель является импортозамещающей продукцией. Он предназначен для автономного обогрева в сельскохозяйственном секторе с высокими требованиями к уровню эмиссии продуктов сгорания в окружающую среду.

Летим на юг. На самый юг

Специалисты Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института совместно с компанией «Запсибгазпром» ввели в эксплуатацию на станции «Прогресс» в Антарктиде новый снежно-ледовый аэродром для приема тяжелых транспортных самолетов.

Как сообщается на сайте ААНИИ, благодаря своим характеристикам аэродром может принимать тяжелые транспортные самолеты типа Ил-76. Воздушная гавань получила название «Зенит».

Неслабый пол

Независимый кандидат Наташа Пирц Мусар лидирует во втором туре президентских выборов в Словении. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщает Associated Press.

После подсчета большей части бюллетеней, Пирц Мусар получила 54% голосов. За ее соперника на выборах, представителя Словенской демократической партии Анже Логара, проголосовали 46% избирателей. Он уже признал свое поражение. Таким образом, Пирц Мусар станет первой женщиной на посту президента Словении.

Новый глава Словении должна вступить в должность 23 декабря, когда истечет пятилетний мандат нынешнего президента Словении Борута Пахора.