Фигуристка Елизавета Туктамышева из Удмуртии победила на этапе российского Гран-при в Москве

Москва. Елизавета Туктамышева стала победительницей в короткой программе на четвертом этапе российской серии Гран-при «Московские звезды». Спортсменке из Удмуртии в ходе выступления 12 ноября удалось набрать 84.05 балла. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

По итогам соревнований на втором месте оказалась Софья Акатьева (83.39), на третьем — Софья Муравьева (82.24). Все три спортсменки включили в программу и исполнили каскад из прыжков с тройным вращением.

Как призналась Елизавета Туктамышева после выступления, своей работой на льду она осталась довольна.

«Я каталась для себя. Мне было важно откататься с хорошим каскадом 3—3, потому что я его хорошо натренировала и хотела показать эту наработку», — прокомментировала Туктамышева.

Спортсменка призналась, что в начале сезона у нее были проблемы с ногой, что не позволяло ей исполнить четверной прыжок. Однако сейчас Елизавета чувствует себя лучше и добилась выполнения этого элемента в ходе тренировок. Однако ждать поклонникам Туктамышевой исполнения четверного тулупа в произвольной программы не стоит, отметила спортсменка.

Напомним, женские произвольные выступления в рамках этапа российского Гран-при состоятся 13 ноября.