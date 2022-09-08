Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

В День трезвости жители Удмуртии не смогут купить алкоголь

08:30, 08 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
В День трезвости жители Удмуртии не смогут купить алкоголь
08:30, 08 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
16
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#алкоголь\n#продажи\n#запрет\n#фестиваль\n#пропаганда\n#ЗОЖ
Фото: unsplash.com
16
0

Запрет будет действовать 11 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии во Всероссийский День трезвости будет запрещена продажа алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

11 сентября в регионе пройдут профилактические мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни.

В честь праздника в Ижевске устроят семейный фестиваль «Я и моя здоровая семья». С 12:00 в парке Космонавтов для гостей мероприятия пройдут познавательные квесты, концерт музыкальных коллективов и спортивные соревнования. А также организаторы проведут турнир по волейболу, в котором будет участвовать команда ижевского Совета отцов. 

На фестивале ижевчане смогут получить консультации врачей-наркологов, психологов и сдать тест на ВИЧ-инфекцию.

Главный врач Республиканского наркодиспансера Артем Школяр отметил, что у детей формируется отношение к употреблению алкоголя, когда они наблюдают за родителями. Поэтому очень важно пропагандировать ценность семьи, ведущей трезвую и здоровую жизнь.

08:30, 08 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
16
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#алкоголь\n#продажи\n#запрет\n#фестиваль\n#пропаганда\n#ЗОЖ