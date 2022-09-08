В День трезвости жители Удмуртии не смогут купить алкоголь

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии во Всероссийский День трезвости будет запрещена продажа алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

11 сентября в регионе пройдут профилактические мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни.

В честь праздника в Ижевске устроят семейный фестиваль «Я и моя здоровая семья». С 12:00 в парке Космонавтов для гостей мероприятия пройдут познавательные квесты, концерт музыкальных коллективов и спортивные соревнования. А также организаторы проведут турнир по волейболу, в котором будет участвовать команда ижевского Совета отцов.

На фестивале ижевчане смогут получить консультации врачей-наркологов, психологов и сдать тест на ВИЧ-инфекцию.

Главный врач Республиканского наркодиспансера Артем Школяр отметил, что у детей формируется отношение к употреблению алкоголя, когда они наблюдают за родителями. Поэтому очень важно пропагандировать ценность семьи, ведущей трезвую и здоровую жизнь.