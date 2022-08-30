Ижевский полиграфкомбинат начал печатать избирательные бюллетени к сентябрьским выборам

Ижевск. Удмуртия. На Ижевском полиграфкомбинате начали изготавливать избирательные бюллетени для выборов главы и депутатов Госсовета Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК региона.

Отмечается, что на бюллетени наносится фоновая тангирная защитная сетка и надпись микрошрифтом, соответствующая виду выборов. Краской зелёного цвета — на бюллетенях по выборам главы республики. Краской красного цвета — на бюллетенях по республиканскому избирательному округу на выборах депутатов Государственного совета. Краской синего цвета — на бюллетенях для голосования по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Госсовета.

Сообщается, что на выборы главы Удмуртии изготовят 965 000 бюллетеней, такое же количество изготавливается на выборы депутатов республиканского парламента по одномандатным избирательным округам и по республиканскому избирательному округу соответственно.

Напомним, выборы пройдут с 9 по 11 сентября.