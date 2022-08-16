Хозяйства Удмуртии посеяли уже 10% озимых культур

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии посеяли уже 7023 га озимых культур — это 10% от плана. Об этом сообщает заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова в соцсети «ВКонтакте».

За 7 месяцев 2022 года сельские хозяйства региона многое успели. Уже заготовлено 26,7 ц кормов для скота. Впереди ещё сбор кукурузы.

Специалисты убрали 67204 га зерновых. Средняя урожайность составила 28,2 центнера с га.

В оборот ввели 10199 га земли, что составляет 95% процентов к годовому плану.

Также в регионе на 4,5% вырос объем производства молока. Напомним, что на 2023 год Удмуртия поставила цель достичь показателя в миллион тонн молока.

В первые 2 месяца жизни в среднем телята набирают по 757 г каждый день. Лучше всего они чувствуют себя в хозяйствах Малопургинского, Увинского и Завьяловского районах.