Британский огородник вырастил луковицу весом около 9 кг

Йорк. Великобритания. Луковица весом в 19,77 фунта (8,86 кг) произвела фурор на сельхозвыставке в Северном Йоркшире (Великобритания). Овощ невиданных размеров вырастил фермер по имени Гаррет Гриффин, передает «МИР 24».

Организаторы выставки заявили, что луковица может оказаться крупнейшей в мире. Вес предыдущего достижения, зафиксированного в 2014 году, составил лишь 8,47 кг. В скором времени растение могут осмотреть представители Книги рекордов Гиннесса.

Напомним, в 2022 году житель Новой Зеландии похвастался картофельным клубнем весом в 7,8 кг. Однако генетическая экспертиза показала, что гигантский овощ являлся тыквой, выросшей под землей.