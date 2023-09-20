Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
33 несчастья Ижевского цирка Лонгрид Ижевский механический: в бою и в мирной жизни Лонгрид «ТЭС»: готовы решать важные для Удмуртии задачи Лонгрид

Британский огородник вырастил луковицу весом около 9 кг

17:46, 20 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Британский огородник вырастил луковицу весом около 9 кг
17:46, 20 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
437
0
#Великобритания\n#сельское хозяйство\n#огород\n#урожай\n#овощи\n#репчатый лук\n#рекорды
Фото: pxhere.com
437
0

Овощ могут признать достойным Книги рекордов Гиннесса.

Йорк. Великобритания. Луковица весом в 19,77 фунта (8,86 кг) произвела фурор на сельхозвыставке в Северном Йоркшире (Великобритания). Овощ невиданных размеров вырастил фермер по имени Гаррет Гриффин, передает «МИР 24».

Организаторы выставки заявили, что луковица может оказаться крупнейшей в мире. Вес предыдущего достижения, зафиксированного в 2014 году, составил лишь 8,47 кг. В скором времени растение могут осмотреть представители Книги рекордов Гиннесса.

Напомним, в 2022 году житель Новой Зеландии похвастался картофельным клубнем весом в 7,8 кг. Однако генетическая экспертиза показала, что гигантский овощ являлся тыквой, выросшей под землей.

17:46, 20 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
437
0
#Великобритания\n#сельское хозяйство\n#огород\n#урожай\n#овощи\n#репчатый лук\n#рекорды