Каждый девятый житель Удмуртии оказался за чертой бедности

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 170,5 тыс. человек живут с доходами ниже прожиточного минимума. Такие данные привёл Удмуртстат.

В ведомстве отметили, что в республике доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума снижалась с 2000 по 2012 годы. Затем, в связи падением реальных денежных доходов, начала медленно расти. Если в 2012 году доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составляла 11,1% от общей численности населения, то к 2020 году выросла до 11,9%. В 2021 году показатель уменьшился в сравнении с предыдущим годом на 0,5 процентного пункта и составил 11,4%. По последним данным — это 170,5 тыс. человек.

«Сокращение масштабов бедности — одна из важнейших задач, стоящих перед органами государственной власти России и её субъектов. Неравномерность распределения денежных доходов населения приводит к социальному расслоению в обществе», — отметили в Удмуртстате.

В 2021 году на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 25,5% всех денежных доходов, тогда как на долю 10% наименее обеспеченного населения всего лишь 2,7%.

Например, среднемесячные расходы на покупку продуктов питания в 2021 году составили в среднем по домохозяйствам Удмуртии 5 935 рублей в расчёте на одного члена домашнего хозяйства. В первой группе (с наименьшими располагаемыми ресурсами) сумма аналогичных расходов составила 3 600 рублей, что почти в два раза меньше, чем в среднем по республике, и почти в три раза меньше, чем в группе с наибольшими располагаемыми ресурсами (9 175 рублей).

Отмечается, что самый низкий уровень бедности в 2021 году среди регионов Приволжского федерального округа наблюдался в Татарстане (6,2%), самый высокий — в Марий Эл (17,9%). Удмуртия по доле населения, находящегося за чертой бедности, занимала третье место.

«Таким образом, при существующем неравенстве в распределении материальных благ почти каждый девятый житель региона живёт в условиях прямой бедности. Неравенство в распределении доходов, их низкий уровень у весомой части населения и концентрация средств у относительно небольшой группы людей является серьезным испытанием для нравственного состояния общества», — резюмировали в ведомстве.