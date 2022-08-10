Удмуртия впервые вошла в рейтинг органических регионов России

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия впервые попала в рейтинг регионов, производящих сертифицированную органическую продукцию. Национальный институт качества опубликовал свежий список предприятий, выпускающих продовольственные товары с улучшенными характеристиками, сообщает пресс-служба Роскачества.

На сегодня в реестре производителей органической продукции Минсельхоза России представлено 119 предприятий из 42 регионов страны. В этом году в данный список вошли по одной компании из Удмуртии и Нижегородской области. Лидером рейтинга является Воронежская область, где зарегистрировано 11 таких предприятий.

Напомним, с 1 марта 2022 года в России вступил в силу закон «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками». Закон определяет основные требования к производству улучшенной сельскохозяйственной продукции, продовольствия и иных товаров.

Сертифицированный производитель органической продукции обязан применять технологии, которые оказывают минимальное негативное воздействие на окружающую среду, использовать повторно перерабатываемую и биоразлагаемую упаковку, не применять методы клонирования и генной инженерии, а также ионизирующего излучения. Такие предприятия имеют право маркировать свою продукцию специальным знаком Минсельхоза России «Зеленый эталон».