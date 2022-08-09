В Кизнере посетителей центров социальной и медицинской реабилитации кормили с нарушением санитарных норм

Кизнер. Удмуртия. Грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявили в центрах социальной и медицинской реабилитации Кизнера. Здесь не соблюдались нормы организации питания, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Прокурорские проверки прошли в кизнерском филиале регионального центра социального обслуживания и Республиканской больнице медицинской реабилитации Минздрава Удмуртии.

Установлено, что в этих учреждениях сотрудники пищеблока работали без прохождения обязательного медосмотра, в медицинских книжках отсутствует информация о прохождении гигиенической подготовке и аттестации. В детское меню не были внесены данные о калорийности порций, а для приготовления блюд на пищеблоке используется алюминиевая посуда.

Кроме того, в организациях не представлено меню для пациентов, которым по медицинским показаниям необходима определенная диета.

Также проверка показала наличие на пищеблоке республиканской больницы медицинской реабилитации немаркированных продуктов, а в помещении для приготовления холодных блюд отсутствует необходимое оборудование для обеззараживания воздуха.

Прокурором Кизнерского района руководителям указанных учреждений внесено представление, выявленные нарушения устранены. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа.