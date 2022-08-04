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В рамках нацпроекта БКД в Удмуртии дополнительно отремонтируют мост через реку Ува

10:40, 04 августа, 2022
Екатерина Сентемова
В рамках нацпроекта БКД в Удмуртии дополнительно отремонтируют мост через реку Ува
10:40, 04 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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#Можга\n#Удмуртия\n#ремонт\n#мост\n#нацпроект\n#финансы
Фото: ИА «Сусанин»
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Объект не ремонтировали около 40 лет.

Можга. Удмуртия. Еще один мост будет дополнительно отремонтирован в Удмуртии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всего в 2022 году по проекту должны быть отремонтированы 10 мостовых сооружений общей протяженностью около 700 погонных метров. Благодаря дополнительному финансированию в перечень добавился еще один мост — через реку Ува. 

Дорога Можга-Вавож, на которой располагается объект, соединяет районные центры — Можгу и Вавож. Трафик движения на этой дороге превышает 5 тыс. автомобилей в сутки. Несмотря на это, мост не ремонтировали с 80-х годов, то есть с момента возведения.

Во время ремонта строители должны заменить опорные части моста, отремонтировать промежуточные опоры, провести антикоррозийную обработку сооружения, обновить тротуары, привести в порядок участок сопряжения моста с насыпью, установить освещение и поставить новые барьеры и перила.

10:40, 04 августа, 2022
Екатерина Сентемова
104
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ремонт\n#мост\n#нацпроект\n#финансы