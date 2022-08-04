В рамках нацпроекта БКД в Удмуртии дополнительно отремонтируют мост через реку Ува

Можга. Удмуртия. Еще один мост будет дополнительно отремонтирован в Удмуртии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всего в 2022 году по проекту должны быть отремонтированы 10 мостовых сооружений общей протяженностью около 700 погонных метров. Благодаря дополнительному финансированию в перечень добавился еще один мост — через реку Ува.

Дорога Можга-Вавож, на которой располагается объект, соединяет районные центры — Можгу и Вавож. Трафик движения на этой дороге превышает 5 тыс. автомобилей в сутки. Несмотря на это, мост не ремонтировали с 80-х годов, то есть с момента возведения.

Во время ремонта строители должны заменить опорные части моста, отремонтировать промежуточные опоры, провести антикоррозийную обработку сооружения, обновить тротуары, привести в порядок участок сопряжения моста с насыпью, установить освещение и поставить новые барьеры и перила.