Дети вынужденных переселенцев из Донбасса и Украины будут посещать дошкольные учреждения Ижевска бесплатно

Ижевск. Удмуртия. Семьи вынужденных переселенцев с территории ДНР, ЛНР и Украины смогут водить своих малышей в детские сады Ижевска бесплатно. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Бекмеметьев, документ размещен на официальном сайте муниципалитета.

«Освободить от платы родителей (законных представителей), вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации, за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск», в 2022 году», – говорится в документе.

Льгота установлена до 31 декабря 2022 года, расходы дошкольным учреждениям будут компенсированы из городского бюджета.