Вода в реках Удмуртии в среднем нагрелась до 24,5 градуса

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в последние дни температура воздуха достигает +30 градусов по Цельсию, поэтому жители пытаются спастись от жары вблизи водоемов. «Сусанин» решил узнать у руководителя группы гидрологии и ведущего гидролога регионального Гидрометцентра Натальи Садовниковой, на сколько прогрелись реки Удмуртии.

У Гидрометцентра в регионе расположено 11 гидропостов, которые следят за такими реками, как: Иж, Кама, Чепца, Лоза, Вала, Нылга, Позимь и другими.

Вечером 11 июля специалисты замерили в них температуру воды, чтобы сравнить данные.

«Удмуртия небольшая, поэтому сейчас почти на всех реках температура воды, в основном, одинаковая — 24,5 градуса», — отметила Наталья Садовникова.

Вода в реке Иж пока достигла 21 градуса, а самой холодной рекой оказалась Кама, температура воды которой только 20 градусов. Гидролог объяснила это тем, что река большая и вода в ней еще не успела прогреться.

Самой теплой рекой в Удмуртии каждый год оказывается Вала. Сейчас температура воды в ней — 25,4 градуса по Цельсию.

В конце июня 2021 года на реках Вала и Нылга был зарегистрирован температурный рекорд. Вода на Вале нагрелась до 28,9 градуса, а на Нылге — до 27, это самые высокие температуры за весь период наблюдений.

«По сравнению с прошлым годом, сейчас у нас температура воды на реках на 4 градуса меньше. То есть в 2021 году максимальная температура достигала около 28-29 градусов», — рассказала Наталья Садовникова.

Также гидролог отметила, что реки теплее вечером, потому что за день вода успевает нагреться. Так как 12 и 13 июля синоптики обещают теплую погоду, то вечером 13 июля реки станут еще теплее.