В Якшур-Бодьинском районе ликвидируют свалку ртути

Якшур-Бодья. Удмуртия. На территории Якшур-Бодьинского района Удмуртии ликвидируют свалку ртути. Об этом сообщает пресс-служба администрации Завьяловского района.

Свалку обнаружили 6 ноября 2021 года. Она находится рядом с селом Новая Чернушка, территория которого граничит с Завьяловским районом.

Сотрудники поисково-спасательной службы Удмуртии смогли локализовать участок загрязнения. Также они собрали опасное вещество и содержащую его почву.

Ликвидировать ртутное загрязнение планируется до таяния снега, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды.