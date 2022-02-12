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В Якшур-Бодьинском районе ликвидируют свалку ртути

15:10, 12 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
В Якшур-Бодьинском районе ликвидируют свалку ртути
15:10, 12 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#свалки\n#опасные отходы
Фото: пресс-служба администрации Завьяловского района
194
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Работы планируют завершить до таяния снега.

Якшур-Бодья. Удмуртия. На территории Якшур-Бодьинского района Удмуртии ликвидируют свалку ртути. Об этом сообщает пресс-служба администрации Завьяловского района.

Свалку обнаружили 6 ноября 2021 года. Она находится рядом с селом Новая Чернушка, территория которого граничит с Завьяловским районом.  

Сотрудники поисково-спасательной службы Удмуртии смогли локализовать участок загрязнения. Также они собрали опасное вещество и содержащую его почву.

Ликвидировать ртутное загрязнение планируется до таяния снега, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды.

15:10, 12 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
194
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#свалки\n#опасные отходы