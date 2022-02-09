«Белый фестиваль» в Ижевске и усложнение профильного ЕГЭ по математике: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Удмуртию снова присыпает снежком и, согласно народной мудрости, будем надеяться на хороший урожай. Пока же посмотрим, что обсуждали СМИ и соцсети в последние несколько часов.

Снежные фантазии

В Ижевске пройдет традиционный конкурс снежных фигур «Белый фестиваль». Мероприятие состоится 19 февраля в парке Космонавтов. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, подать заявки необходимо до 15 февраля, положение о конкурсе можно найти на сайте городской администрации.

К участию приглашаются команды в составе от двух до пяти человек. Это могут быть семейные бригады, команды организаций, учебных заведений, детских садов.

Нынешний фестиваль посвящен Году культурного наследия народов России и десятилетию российского канала Disney. По мотивам произведений знаменитой анимационной студии в ижевском парке Космонавтов 19 февраля будет построен тематический «Диснейград».

Вакцину проверят на детях-добровольцах

Детскую вакцину «КовиВак» планируют испытать на подростках. К исследованиям препарата для профилактики коронавируса привлекут более тысячи юных добровольцев. Как пишет «Интерфакс», об этом рассказал директор по развитию Центра имени М. П. Чумакова Константин Чернов.

«Мы не будем сразу же обращаться к самым младшим. Вначале это будет группа подростков 17–12 лет, вторая категория — от 12 до 6 и только потом уже от 6 до 3 лет», – заявил Чернов.

Исследования на детях пройдут в Перми, Самаре, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Препарат могут зарегистрировать и разрешить для вакцинации подростков уже летом 2022 года. По словам Чернова, дети младше 12 лет смогут привиться «КовиВаком» со следующего года.

Инактивированная вакцина «КовиВак» считается одной из самых безопасных из существующих, поэтому серьезных побочных эффектов от ее применения детьми не предвидится.

ЕГЭ: 2+2=?

В России усложнят задания профильного ЕГЭ по математике. Об этом сообщил «Известиям» глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, единый госэкзамен в 2022 году вновь претерпит изменения.

Так, из профильного экзамена по математике исключат ряд излишне легких задач, с которыми справлялись практически все выпускники. Их заменят на задачи более сложного уровня. В итоговой аттестации упор будет сделан на анализ информации, комбинацию разных методов решения задач.

Также Музаев напомнил, что в этом году, в отличие от 2020 и 2021 годов, ЕГЭ планируется провести в обычном, «допандемийном» формате. Последние два года выпускники 11 класса писали ЕГЭ только для поступления в вузы.