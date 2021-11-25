Обновление системы оповещения в Глазове и снежный апокалипсис в поселке Хабаровского края: новости к этому часу

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Ижевск. Удмуртия. Мы собрали для наших читателей самые свежие новости за минувшую ночь.

Обновление

В Глазове завершается реконструкция системы оповещения. Об этом сообщает глава города Сергей Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В рамках проекта «Безопасный город» в 12 точках Глазова меняют сирены прошлого века на современную сиренно-речевую систему оповещения. Чтобы все протестировать, на текущей неделе в городе включат систему оповещения. Монтаж и тестирование новых сирен планируют закончить 27 декабря.

Застрявшие во льдах

Вечером 24 ноября спасатели Удмуртии эвакуировали с Камы двух застрявших на лодке рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

У лодки сломался мотор, и мужчины застряли во льду на реке Кама у села Колесниково в Каракулинском районе. После звонка в МЧС к ним незамедлительно прибыли спасатели Поисково-спасательной службы Удмуртии, которые доставили рыбаков на берег. Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.

В ближайшие дни рыбаков привлекут к административной ответственности, так как в настоящее время навигация на водных объектах Удмуртии закрыта.

Дочки-матери

Мама и дочка — Черри и Джерри приехали на передержку уставшие, замерзшие, обезвоженные, но сейчас активно поправляются.

Черри 2 года, она очень умная, милая и ласковая кошечка. Джерри же всего 3-4 месяца, но она ведет себя спокойно, аккуратно и старается никому не мешать и во всем берет пример с мамы. А какие у нее любопытные зеленые глазки. Эти две девочки достойны жить в любящей семье.

Отмена виз

Правительство Германии запланировало отменить визы для некоторых категорий туристов из России. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Die Welt.

Таким образом власти хотят предоставить возможность безвизовых поездок для особенно важных целевых групп, к примеру, молодежи младше 25 лет.

Снежный апокалипсис

В Хабаровском крае жители поселка Березовый уже 3 дня не могут выйти из дома из-за большого количества снега. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash.

Люди живут без электричества и связи из-за сильной снежной метели. Дома 5 тыс. человек оказались завалены снегом по окна, двери заблокированы сугробами. Машина для выравнивания дороги прошлась только по центральной улице, и в случае чрезвычайной ситуации скорая и пожарная не смогут подобраться к домам. Местные боятся, что о них забыли, а метель затянется надолго. Они назвали пришедший циклон «снежным апокалипсисом».

Непредсказуемые действия

Первая женщина премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку через несколько часов после избрания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она это сделала из-за выхода партии «зеленых» из коалиции. На пресс-конференции женщина заявила, что не хочет возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности. Также Магдалена Андерссон сообщила, что в дальнейшем сможет возглавить однопартийное правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая рабочая партия.