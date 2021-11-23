Конкурс на лучшее праздничное оформление Воткинска и отмена церемонии зажжения огней на главной елке Чехии: новости к этому часу

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Будут украшать

В Воткинске проводят конкурс на лучшее праздничное оформление города «Новогоднее настроение». Об этом сообщила пресс-служба администрации города на своей странице в «ВКонтакте».

В конкурсе могут участвовать все желающие от крупных предприятий до жителей города. Заявки принимают до 10 декабря в Управлении культуры, спорта и молодежной политики администрации Воткинска.

Участники могут высказать свои идеи, как создать комплексное световое оформление фасадов зданий, деревьев, ограждений с использованием елочных украшений, оформить дворы и придомовые территории, украсить залы предприятий торговли, придать новогоднее настроение маршрутным транспортным средствам. Даже можно поучаствовать в фотоконкурсе на самые оригинальные фотоснимки, которые отражают яркие моменты наступления Нового года и красоту зимнего города.

Более подробную информацию о конкурсе можно прочитать по ссылке.

От теории к практике

В Глазовском пединституте заработал педагогический Кванториум. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

В Кванториуме студенты смогут заниматься в лабораториях естественно-научного и технического профилей и работать в студии для создания презентаций и вебинаров. Также в нем ученики будут оттачивать теорию на практике, используя новейшее оборудование. Для обучения уже подготовлена нужная техника: цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, анатомии и физиологии, 3D-принтер, 3D-сканер, лазерный настольный резак, видеокамера, телесуфлер, световое оборудование, система фонов для видеосъемки и многое другое.

В новый дом

Черно-белая кошечка Маруся с яркими желтыми глазами уже давно ждет нового хозяина. Она родилась и выросла в очень сложных условиях, поэтому пока немного пуглива, передвигается в основном перебежками и любит прятаться в труднодоступных местах.

Несмотря на это, кошечка очень добрая и совсем не агрессивная, любит посидеть на ручках и помурлыкать. А иногда даже может начать осторожно выпрашивать вкусняшки. Мы надеемся, что новые хозяева поддержат ее и дадут Марусе свою любовь и заботу.

Заполняемость автобусов

В общественном транспорте Татарстана после введения QR-кодов количество пассажиров уменьшилось на 20-30%. Об этом пишет «Интерфакс».

В Татарстане с 22 ноября в общественном транспорте могут ездить только люди с QR-кодом, медотводом или переболевшие коронавирусов не более полугода назад. За прошедший день в Казани не пустили в транспорт более 1,5 тыс. человек.

Граждане, которые отказались от общественного транспорта, предпочли поездки на личном автомобиле или на такси.

Чтобы проверять действующие коды, перевозчикам выдали более 2000 единиц, считывающих QR-коды устройств - смартфонов. Было вынесено предложение о возмещении перевозчикам понесенных убытков.

Зрителей не будет

В Чехии отменили церемонию зажжения огней на главной елке страны. Об этом сообщает «МИР24» со ссылкой на ТАСС.

Такую меру приняла мэрия Праги из-за резкого ухудшения санитарно-эпидемической ситуации.

Ранее мероприятие было назначено на 27 ноября, но теперь праздничные огни на елке, которую установят на Староместской площади, зажгутся без зрителей. Также в настоящее время находятся под вопросом рождественские ярмарки, есть вероятность, что, как и в 2020 году, их отменят.

Кот с чипом

В Британии хозяевам вернули кота, пропавшего 10 лет назад. Об этом сообщает «МИР24» со ссылкой на BBC.

У супругов Колина Клейтона и Евы Беллами было три кота, в их числе Рыжик. Все они проживали на судне в Бирмингеме и коты регулярно уходили гулять, но всегда возвращались. В 2011 году Рыжик пропал. Его искали 5 дней, а потом поместили в специальную базу данных пропавших.

В 2021 году житель Личфилда начал подкармливать бездомного кота. Мужчина обнаружил на боку животного опухоль и отвел его к ветеринару, где выяснилось, что у кота был микрочип. Специалисты связались с хозяевами Рыжика и вернули его домой. Опухоль кота оказалась неопасной.