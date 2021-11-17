Юрлицам Удмуртии предложили принять участие в акции «В Новый год – без долгов»

Победителя выберут с помощью генератора случайных чисел.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 1 ноября стартовала ежегодная акция АО «ЭнергосбыТ Плюс» «В Новый год — без долгов». Впервые принять участие в ней сможет не только население республики, но и представители малого бизнеса.

Для этого до 30 ноября 2021 года предпринимателям нужно выполнить условия заключенного договора за октябрь и внести аванс за два месяца — ноябрь и декабрь. Если оплата за тепло и горячую воду внесена хотя бы по одному из договоров, юрлицо автоматически станет участником акции. Заплатить за услуги можно как в самом офисе «ЭнергосбыТ Плюс», так и дистанционно — с банковской карты или через онлайн-сервис компании.

Чем больше оплат будет совершено — тем больше шансов выиграть призы.

В этом году юрлиц ждут ценные призы: рециркуляторы воздуха, кофемашины, увлажнители, запасы питьевой воды на 1 год. Победителя выберут с помощью генератора случайных чисел.

Отметим, что в акции смогут принять участия предприятия, получающие по отдельным договорам услуги теплоснабжения и ГВС в объеме до 100 тыс. рублей, до 200 тыс. рублей, до 300 тыс. рублей ежемесячно.

Подробнее ознакомиться с условиями можно на сайте компании udm.esplus.ru.