Его планируют открыть в 2022 году.

Ижевск. Удмуртия. В Минсельхозе Удмуртии рассказали, каким будет приют для животных в Смирново. Подробностями поделилась руководитель министерства Ольга Абрамова на вечернем брифинге в четверг, 11 ноября.

«По своему конструктиву приют предполагает выгульные площадки и места, где можно познакомиться с потенциальными питомцами. В проекте есть места, выделенные для операционных вмешательств, есть карантин. Все необходимые блоки для содержания животных они присутствуют», — рассказала Ольга Абрамова.

Приют должен быть чистым и светлым, отметил руководитель Главного управления ветеринарии Удмуртии Роман Габдрахманов. По его словам, приют должен быть комфортным для посещения детьми, которые хотят выбрать себе питомцев.

«Поэтому мы попросили проектировщика сделать решения — это не должны быть бетонные стены. Внутри приюта подразумевается два зала. Один как раз для воспитания детей. Потому что без этого не найти потом понимания ответственного отношения к животным. Ребёнок, приходя, должен видеть и знакомиться», — сказал Роман Габдрахманов.

Он напомнил, что проектировщик должен подготовить проект к 1 марта 2022 года. Тогда станет известна и примерная стоимость постройки приюта. Пока что в бюджете Удмуртии на муниципальный приют заложены 40 млн рублей. По словам Романа Габдрахманова, сравнивая с подобными объектами в России, итоговая сумма может быть гораздо больше. По заложенной концепции — современные технологии из лёгких конструкций.

Сам приют будет рассчитан на 450 голов единовременного содержания собак и кошек. Все они будут находиться тут не постоянно. Здесь будет присутствовать оборот животных, их будут возвращать в среду после обеззараживания, подчеркнула Ольга Абрамова. В среднем же приют в Смирново рассчитан на ежегодный оборот в 3500 голов.

Напомним, жителям республики предложили выбрать внешний вид приюта из нескольких вариантов.