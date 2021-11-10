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Кошкин дом: жители Ижевска могут выбрать внешний облик будущего приюта для бездомных животных

17:40, 10 ноября, 2021
Андрей Поносов
Кошкин дом: жители Ижевска могут выбрать внешний облик будущего приюта для бездомных животных
17:40, 10 ноября, 2021
Андрей Поносов
511
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#приют\n#бродячие животные\n#ветеринария\n#социальные проекты
Фото: pixabay.com
511
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Дизайнеры представили на голосование 4 проекта.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчане смогут выбрать облик будущего центра временного содержания бродячих животных. Здание первого муниципального приюта для кошек и собак может стать одной из визитных карточек столицы, сообщает главное управление ветеринарии по Удмуртской Республике.

По мнению ветеринаров, специализированные приюты могут стать основой программы по регулированию популяции и защиты бесхозяйных кошек и собак.

Дизайнеры предложили ижевчанам оценить 4 проекта. Проголосовать за понравившийся фасад можно на официальной странице республиканского управления ветеринарии в сети «ВКонтакте» до 22 ноября 2021 года.

Напомним, ранее глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил о планах размещения муниципального приюта для бездомных четвероногих на территории поселка Смирново. Предполагалось, что учреждение сможет принимать до 700 животных и начнет работу уже в 2022 году.

Работу приюта планировалось организовать по системе ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. То есть после необходимых процедур неагрессивных животных вернут в привычную им среду обитания.

17:40, 10 ноября, 2021
Андрей Поносов
511
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#приют\n#бродячие животные\n#ветеринария\n#социальные проекты
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