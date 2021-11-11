В Удмуртии спустя месяц после принятия заработала гаражная амнистия

Республиканское управление Росреестра зарегистрировало первые объекты недвижимости в упрощенном порядке.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали первые объекты недвижимости по гаражной амнистии. В рамках федерального закона № 79 поступило 3 заявления на регистрацию права собственности на гаражи и землю под ними в упрощенном порядке. Об этом сообщила пресс-служба управления Росреестра по Удмуртии.

Как рассказала руководитель регионального управления Росреестра Фарида Зворыгина, в октябре в ведомство заявления о госрегистрации права собственности на земельные участки с гаражами в рамках гаражной амнистии поступили от физического лица и представителей органов местного самоуправления. Регистрация проведена в сроки, установленные законом.

Напомним, с 1 сентября 2021 года в России вступил в силу закон о гаражной амнистии. Владельцы гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года, могут без уплаты государственной пошлины и с минимальным набором документов получить право собственности на свою недвижимость и земельный участок, на котором она расположена. Для этого необходимо подать заявление в местную администрацию.

По данным республиканского управления Росреестра, сегодня в Удмуртии работает 351 гаражный кооператив. На учете в Едином государственном реестре недвижимости находится более 90 тыс. индивидуальных гаражей, при этом 35 тыс. строений в собственность не оформлены.

Закон о гаражной амнистии будет действовать до 1 сентября 2026 года.