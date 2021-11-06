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В Игринском районе в туше барсука обнаружили трихинеллез

14:45, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
В Игринском районе в туше барсука обнаружили трихинеллез
14:45, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
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#Игра\n#Удмуртия\n#животные\n#заболевание\n#карантин
Фото: twenty20.com
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В связи с этим в селе Сундурское ввели карантин.

Игра. Удмуртия. На территории Иринского района нашли тушу барсука, зараженную трихинеллезом. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии по Удмуртской Республике. 

Из-за этого в муниципальном образовании «Сундурское» установили ограничительные мероприятия до выхода особого распоряжения об их отмене.

С начала 2021 года в регионе установили 11 случаев трихинеллеза: один у кабана в Якшур-Бодьинском районе, 5 случаев заболевания обнаружили у медведей и 5 у барсуков, добытых в Дебёсском, Кезском, Красногорском, Шарканском и Игринском районах.

Чтобы сохранить свое здоровье охотники обязаны сдавать туши кабанов, медведей, барсуков и других всеядных и плотоядных животных на ветеринарно-санитарную экспертизу.

14:45, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
129
0
#Игра\n#Удмуртия\n#животные\n#заболевание\n#карантин
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