Новые автобусы в Ижевске и поддельные сертификаты о вакцинации в Приморском крае: новости к этому часу

О чём писали СМИ в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. За окном +4, возможны осадки в виде снега, а у нас на сайте свежая подборка новостей.

Новый транспорт

В минувшие выходные в парк ИПОПАТа поступили 34 новых автобуса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Это дизельные низкопольные МАЗы, с низким полом для перевозок маломобильных граждан, оборудованные внутренним видеонаблюдением и табло информирования.

До конца 2021 года городской автопарк должен пополниться 100 новых автобусов, 33 единицы транспорта уже прибыли в Ижевск в июле.

Где вакцинироваться

26 ноября в Ижевске откроется еще один пункт вакцинации на улице Пушкинская, 157. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в «ВКонтакте».

Это офис «Сбербанка», в котором выделят помещение с отдельным входом. Прививку от коронавируса можно будет поставить в будни с 9:00 до 18:00, и в субботу с 9:00 до 14:00. Воскресенье является выходным днем.

Пушистая кошечка

Кошка Аврора появилась на передержке совсем недавно. Ее нашли среди огородов, стерилизовали и вакцинировали. Такой красавице около года. Это пушистое чудо с большими глазами нуждается в любящем ее хозяине, чтобы дарить ласку в ответ.

Убийство

В Великобритании работавшего в Оксфорде россиянина зарезали ножом. Об этом сообщает «Газета.ру».

17 октября на 31-летнего российского IT-специалиста Леонида Лабошина напали в одном из пригородов Оксфорда. От ножевых ранений, которые нанес 33-летний Юджин Коман, потерпевший скончался.

По рассказам родственникам погибшего, ранее Леонид закончил СпбГУ и теперь работал в группе, занимающейся проектом раннего диагностирования и хирургического лечения рака.

Подделки

В больнице Приморского края обнаружили продажу поддельных сертификатов от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники центральной больницы Шкотовского муниципального района получали деньги за выдачу фальшивых сертификатов и справок о прохождении вакцинации.

Полиция изъяла документы, сообщающие о фиктивных прививках от ковида у 30 жителей. Врачей и обычных граждан, подделывающих и покупающих фальшивые сертификаты, могут лишить свободы на срок до 2 лет.