Мирные соседи: в Шарканском районе засняли гуляющих на одной поляне медведя и лосей

Уникальные кадры сняли на территории природного парка.

Шаркан. Удмуртия. Мирно разгуливающих на одной поляне медведя и лосей сняли на видео в Шарканском районе. Сцену удалось запечатлеть на территории природного парка. Кадрами поделилась со своими подписчиками в сети «ВКонтакте» «Дирекция ООПТ регионального значения УР».

Как прокомментировали пользователи, импровизированные съемки прошли вблизи деревни Титово. Группа лосей не проявила беспокойства при приближении косолапого, а хозяин леса приветствовал людей, пристав на задние лапы.