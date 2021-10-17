Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

Мирные соседи: в Шарканском районе засняли гуляющих на одной поляне медведя и лосей

11:35, 17 октября, 2021
Андрей Поносов
Мирные соседи: в Шарканском районе засняли гуляющих на одной поляне медведя и лосей
11:35, 17 октября, 2021
Андрей Поносов
461
0
#Удмуртия\n#Шаркан\n#парки\n#медведь\n#Лоси
Фото: pixabay
461
0

Уникальные кадры сняли на территории природного парка.

Шаркан. Удмуртия. Мирно разгуливающих на одной поляне медведя и лосей сняли на видео в Шарканском районе. Сцену удалось запечатлеть на территории природного парка. Кадрами поделилась со своими подписчиками в сети «ВКонтакте» «Дирекция ООПТ регионального значения УР».

Как прокомментировали пользователи, импровизированные съемки прошли вблизи деревни Титово. Группа лосей не проявила беспокойства при приближении косолапого, а хозяин леса приветствовал людей, пристав на задние лапы.

 
11:35, 17 октября, 2021
Андрей Поносов
461
0
#Удмуртия\n#Шаркан\n#парки\n#медведь\n#Лоси
?>