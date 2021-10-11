Пострадавшие от засухи агропредприятия Удмуртии получат господдержку

Сельхозорганизациям и фермерам могут возместить часть затрат на закупку зерна и кормов.

Ижевск. Удмуртия. Сельхозпредприятиям и фермерам Удмуртии могут возместить часть расходов на закупку кормов и зерна. Потери аграриев из-за засухи государство компенсирует субсидиями и снижением транспортных тарифов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова.

По словам министра, помощь ожидается уже в ближайшие недели. «В ноябре мы ждем постановление правительства России об обнулении железнодорожных тарифов на ввоз зерна. Это должно снизить затраты сельхозпредприятий, вынужденных из-за низкого урожая докупать корма», - отметила Ольга Абрамова.

Также федеральным правительством планируется выделение субсидий на покупку зерна. Причем, средства смогут получить все предприятия, приобретавшие хлеб с 1 января 2021 года. Сумма поддержки составит 1,4 тыс. рублей за тонну. В совокупности сельхозорганизации Удмуртии смогут рассчитывать на 129 млн рублей.

Новым направлением госпомощи является возмещение части затрат на приобретение кормов. Минсельхоз республики уже начал прием заявок на получение этих средств. Агропредприятиям могут компенсировать до 50% расходов, связанных с закупкой сена, силоса, сенажа, комбикормов и витаминной муки для животных.

Напомним, в июле в Удмуртии из-за аномально высоких температур и засухи был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Значительные потери урожая понесли в 16 районах республики.