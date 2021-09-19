Ремонт моста через реку Котовка завершили в Каракулинском районе

Сооружение обеспечивает транспортное сообщение Удмуртии с Татарстаном.

Каракулино. Удмуртия. Автомобильный мост через реку Котовка в Каракулинском районе полностью отремонтировали. Второй этап восстановительных работ на сооружении проходил с июня по сентябрь, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

24-метровый мост на автомобильной дороге Сарапул-Каракулино - Пинязь - Черново - граница Татарстана обеспечивает транспортное сообщение Удмуртии с соседней республикой. Состояние конструкции было предаварийным: разрушились береговые опоры и защитный слой бетона.

Строители восстановили несущие опоры, на пролетах моста уложили новые бетонные плиты. Чтобы не прерывать автомобильное сообщение, на время ремонта на объекте организовали реверсивное движение. Дополнительно на подходах к мосту обновили асфальтовое покрытие.

В 2021-2022 году в Удмуртии планируется привести в нормативное состояние еще 7 мостов. В том числе за счет федерального бюджета капитально отремонтируют мост через реку Сива в деревне Гавриловка Воткинского района, путепровод на завьяловской трассе Каменное - река Иж - Можгинский тракт и мост через реку Юнда на автодороге Игра – Глазов.