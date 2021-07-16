Пожар в бараках Ижевска, наводнение в Германии и 3D от «Союзмультфильма»

Что обсуждалось в республике, стране и мире со вчерашнего вечера.

Ижевск. Удмуртия. Доброго утра пятницы желаем всем, кто строит планы на предстоящие выходные. Начало конца рабочей недели встретим обзором новостей. А они, как известно, бывают разные.

Пожар в бараках

Почти 3 часа тушили горящие бараки в Ижевске вечером 15 июля. Пожар произошел около 17:26 на улице 2-я Парниковая, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии.

К моменту прибытия первых спасателей горел двухэтажный четырехквартирный дом барачного типа. Огонь перекинулся и на стену соседнего дома, причиной стала разгерметизация 50-литрового газового баллона. В тушении было задействовано 75 человек и 22 единицы техники.

Огонь был локализован в 17:53, в 20:33 спасатели сообщили о полной ликвидации пожара. Во время ЧП никто из людей не пострадал.

Адъютант его превосходительства: «Союзмультфильм» осваивает 3D

Первый 3D-мультфильм обещает выпустить к концу 2021 года «Союзмультфильм». Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на руководителя студии Бориса Машковцева.

Приключенческая 3D-картина «Адъютант Суворова» затронет события Итальянского похода, ставшего последним в карьере великого российского полководца. Главный персонаж мультфильма – подросток, который попадает на службу к генералиссимусу. Создатели считают, что в его похождениях зритель найдет аналогии с приключениями Д'Артаньяна из «Трех мушкетеров» или героев из «Гусарской баллады».

Дата релиза и начала проката фильма пока неизвестны. По словам Машковцева, выход картины будет зависеть не только от производственного процесса, но и эпидемической ситуации.

Жертвы наводнения

Около 1,3 тысячи человек разыскивают в Германии после сильного наводнения. Пока они считаются пропавшими без вести, сообщают «Известия».

Сильные дожди обрушились на страну 11 июля. В результате ливней разлились реки, в том числе Рейн. По данным властей ФРГ, число жертв стихии достигло 58 человек. На западе страны продолжаются спасательные операции.

Президент России Владимир Путин направил руководству Германии соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона «Бернд».