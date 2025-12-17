Ижевск. Удмуртия. Киностудия «Союзмультфильм» обратилась с иском в Арбитражный суд Удмуртии в Удмуртии против местного предпринимателя, обвинив его в нарушении прав на известного мультипликационного персонажа Карлсона. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Удмуртии.

Правообладатель требует взыскать компенсацию за незаконное использование изображений, схожих с Карлсоном, а также соответствующего товарного знака в коммерческой деятельности предпринимателя.

Права «Союзмультфильма» распространяются на классические советские анимационные фильмы «Малыш и Карлсон» (1968) и «Карлсон вернулся» (1970), созданные режиссером Борисом Степанцевым, а также на официальный товарный знак с изображением персонажа.

Арбитражный суд Удмуртии 16 декабря принял исковое заявление к производству. Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного производства.