Все обращения передаются в министерства и ведомства республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запустили «горячую линию» по вопросам контрафакта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Жалобы на контрафактную продукцию жители могут подать по бесплатному номеру 8 (800) 333-51-12. Все обращения передаются в министерства и ведомства республики, в чью ответственность входит конкретный вопрос. На «горячую линию» можно обратиться для защиты прав потребителей и производителей, законно осуществляющих свою деятельность. Полученные от граждан сообщения помогают правоохранительным органам пресекать незаконный оборот товаров на территории страны.

Отмечается, что линия начала работу в феврале 2021 года. Её запустили в восьми регионах, включая соседствующие с Удмуртией Башкортостан и Пермский край. В апреле к ним добавились еще 25 регионов. К сентябрю единый телефон станет действовать по всей стране.