Жителям Удмуртии придется немного подождать, чтобы дозвониться по номеру «112»

Задержка связана с техническими работами.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии может временно увеличиться время ожидания ответа по номеру «112». Об этом сообщает официальная страница правительства Удмуртской Республики в «ВКонтакте».

С 19:00 9 июня до 03:00 10 июня будут проведены технические работы для обеспечения надежности системы. В это время все вызовы будут перенаправляться в единую дежурную диспетчерскую службу муниципальных образований, поэтому время ожидания ответа может увеличиться.

Напомним, что единый номер для вызова экстренных оперативных служб с любого телефона на территории Удмуртии ввели в декабре 2019 года. Система принимает голосовые и текстовые сообщения об экстренной ситуации от граждан и информирует дежурно-диспетчерские службы.