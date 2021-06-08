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Жителям Удмуртии придется немного подождать, чтобы дозвониться по номеру «112»

16:45, 08 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Жителям Удмуртии придется немного подождать, чтобы дозвониться по номеру «112»
16:45, 08 июня, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спецслужбы\n#телефонный звонок\n#экстренная связь
Фото: twenty20.com
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0

Задержка связана с техническими работами.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии может временно увеличиться время ожидания ответа по номеру «112». Об этом сообщает официальная страница правительства Удмуртской Республики в «ВКонтакте».

С 19:00 9 июня до 03:00 10 июня будут проведены технические работы для обеспечения надежности системы. В это время все вызовы будут перенаправляться в единую дежурную диспетчерскую службу муниципальных образований, поэтому время ожидания ответа может увеличиться.

Напомним, что единый номер для вызова экстренных оперативных служб с любого телефона на территории Удмуртии ввели в декабре 2019 года. Система принимает голосовые и текстовые сообщения об экстренной ситуации от граждан и информирует дежурно-диспетчерские службы.

16:45, 08 июня, 2021
Екатерина Сентемова
76
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спецслужбы\n#телефонный звонок\n#экстренная связь