Очаги распространения вредных насекомых обнаружены в 8 районах республики.

Ижевск. Удмуртия. Леса Удмуртии проверят на наличие опасного вредителя. Мониторинг распространения большого черного елового усача проведут специалисты Минприроды республики и регионального управления Россельхознадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Большой черный еловый усач - один из самых опасных лесных вредителей. Его личинки питаются древесиной ели, сосны, пихты и других хвойных деревьев. Массово жуки появляются в июне-июле. Взрослые особи могут перелетать на большие расстояния.

Мониторинг проводится с помощью специальных ловушек. Капсула с синтетическим феромоном помещается в контейнер с клейким дном. Запах привлекает самцов, они влетают в ловушку и прилипают.

На территории Удмуртии жук-усач распространен в 8 районах - Вавожском, Кизнерском, Малопургинском, Ярском, Якшур-Бодьинском, Селтинском и Увинском. Для ликвидации очагов обитания вредителя специалистами установлены карантинные зоны, проводятся фитосанитарные мероприятия. Обследования пройдут во всех 25 районах республики.

Напомним, в 2019 году в лесах Удмуртии обнаружили еще одного врага хвойных насаждений - уссурийского полиграфа, вредитель мигрировал на территорию республики из Сибири и европейской части страны.