Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Молоку все возрасты покорны Лонгрид Продавай мечты Лонгрид Ижевск, спалённый пожаром Лонгрид

В Глазове наградят полицейского, спасшего из воды ребенка

12:32, 31 мая, 2021
Андрей Поносов
В Глазове наградят полицейского, спасшего из воды ребенка
12:32, 31 мая, 2021
Андрей Поносов
22
0
Фото: пресс-служба ГУ МЧС УР
22
0

Старшего сержанта представят к медали МЧС России.

Глазов. Удмуртия. Глазовского полицейского, оказавшего помощь тонущему мальчику, отметят ведомственной наградой. Старшего сержанта Дмитрия Чумакова представят к ведомственной медали «За спасение погибавших на водах», сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

Напомним, 25 мая 2021 года в Глазове на Чепце начал тонуть 10-летний мальчик. В время купания ребенок отдалился от берега и его подхватило течением. Школьник выбился из сил и возможности выбраться из реки самостоятельно у него не было.

Дмитрий Чумаков первым оказался на месте происшествия, он без раздумий кинулся на помощь и достал ребенка из воды. Пострадавшего увезли в больницу с сильным переохлаждением.

Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике выразило полицейскому благодарность за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга.

12:32, 31 мая, 2021
Андрей Поносов
22
0