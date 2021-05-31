В Глазове наградят полицейского, спасшего из воды ребенка

Старшего сержанта представят к медали МЧС России.

Глазов. Удмуртия. Глазовского полицейского, оказавшего помощь тонущему мальчику, отметят ведомственной наградой. Старшего сержанта Дмитрия Чумакова представят к ведомственной медали «За спасение погибавших на водах», сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

Напомним, 25 мая 2021 года в Глазове на Чепце начал тонуть 10-летний мальчик. В время купания ребенок отдалился от берега и его подхватило течением. Школьник выбился из сил и возможности выбраться из реки самостоятельно у него не было.

Дмитрий Чумаков первым оказался на месте происшествия, он без раздумий кинулся на помощь и достал ребенка из воды. Пострадавшего увезли в больницу с сильным переохлаждением.

Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике выразило полицейскому благодарность за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга.