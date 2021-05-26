В Глазове сотрудник полиции спас тонущего мальчика

Трагедия чуть не произошла на Чепце.

Глазов. Удмуртия. В Глазове сотрудник полиции спас тонущего в реке мальчика. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Сергей Коновалов.

Трагедия чуть не случилась 25 мая на реке Чепца в районе Горсада. Когда 10-летний мальчик начал тонуть, ему на помощь бросился Дмитрий Чумаков. Несчастного случая удалось избежать.

Глава Глазова поручил проверить безопасность на водоемах. Он добавил, что в начале июня водолазы обследуют акваторию городского пляжа, будет организован дежурный пост спасателей. Это единственное место, где безопасен вход в реку. В настоящее время подрядчик уже приступил к подготовке пляжа к сезону.

Как ранее сообщали в ГУ МЧС по Удмуртской Республике, купальный сезон в регионе откроют 1 июня, продлится он до 31 августа.

Напомним, 21 мая со дна водоема в Сарапульском районе водолазы достали тело 59-летнего мужчины.