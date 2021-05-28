В Удмуртии планируют возобновить выдачу многодетным земли без коммуникаций

При этом семья должна будет дать письменное согласие на получение участка без инфраструктуры.

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии подготовило поправки в республиканский закон о бесплатном предоставлении земельных участков. Изменения затронут многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

На данный момент многодетная семья может бесплатно получить землю под строительство только при условии, что к участку подведены все необходимые коммуникации. Из-за нехватки средств на строительство коммунальной инфраструктуры, выдача льготных участков в Удмуртии приостановлена.

По поручению главы Удмуртии Александра Бречалова, Минимущество республики вышло с предложением выделять многодетным родителям землю под жилье еще до окончания строительства инфраструктуры. Семья должна дать письменное согласие на получение такого участка.

Члены республиканского кабинета министров одобрили законопроект, документ направят на рассмотрение в Государственный Совет.

Напомним, власти Удмуртии в июле 2018 года заморозили выделение земельных участков многодетным семьям. Тогда глава республики заявил, что нельзя предоставлять землю, если нет не только самих коммуникаций, но и планов на их строительство.