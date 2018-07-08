Власти Удмуртии заморозили выделение земельных участков многодетным семьям

Это связано с тем, что на территории, где выделяется земля, нет ни газа, ни водопровода, ни дорог.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии решили приостановить выделение земельных участков для многодетных семей. Об этом в субботу, 7 июля, во время поездки в микрорайон Люлли Ижевска рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. «Заморозка» связана с отсутствием необходимой инфраструктуры: газа, водопровода, дорог.

«Я вчера остановил, вчера еще должны были раздать 500 участков. <…> Куда мы даем эти 500 участков, когда у нас нет в планах ни по воде, ни по газу, ни по другим? Даже планов нет. <…> Мы зачем выдаем людям участки, зная, что это конструктор без деталей, то, что жить здесь невозможно», - сообщил руководитель региона.

Он также отметил, что власти Удмуртии не будут раздавать новые участки за рождение третьего ребенка, пока не получат ответ: что и когда появится в микрорайоне для многодетных.

В Ижевске участки родителям трех и более детей выделяют в микрорайонах Люлли и Медведево. В Люллях предоставили 558 участков, разрешение на строительство получили владельцы 216 из них. Местные жители обозначили приоритеты для своего микрорайона. Это дороги, газ, ФАП и школа. Сейчас все живущие в Люллях школьники учатся в городе, но родители надеются на строительство образовательного учреждения. Медкабинет есть в деревне Люлли, однако это не полноценный фельдшерско-акушерский пункт. Вопрос водоснабжения жители решают самостоятельно – берут в аренду на несколько семей установку и бурят скважину с питьевой водой. По предварительным оценкам, обустройство дороги, проведение газа и водопровода может обойтись в 1 млрд рублей.