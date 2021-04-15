В библиотеках Удмуртии помогут найти информацию об участниках Великой Отечественной войны

В канун Дня Победы в республике стартовала акция памяти «Поиск солдата».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала ежегодная акция памяти «Поиск солдата». Она пройдет во всех городах и районах республики до 15 мая, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Удмуртии.

В течение месяца жители республики могут обратиться в библиотеки, где будут организованы консультационные площадки. Специалисты помогут в поиске информации, уточнении фактов биографии и возможности увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны.

В Национальной библиотеке Удмуртии консультационная площадка находится по адресу Ломоносова, 9.

Принять участие в акции можно и самостоятельно с помощью интернет-ресурсов. Найти информацию о погибшем или вернувшемся с войны родственнике можно на следующих сайтах:

- банк данных «Мемориал» поможет найти данные о звании погибшего, части, в которой он служил, дате и причине смерти, месте захоронения.

- Портал «Память народа» позволяет проследить боевой путь солдата.

- Портал «Подвиг народа» предоставляет информацию о наградах солдат и офицеров, обстоятельствах совершенных ими подвигов.

- Сайт Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации хранит документы органов военного управления, соединений, частей и учреждений Минобороны с 1941 года по настоящее время.

- Сайт «Архивы Удмуртии» содержит полную информацию из «Книги Памяти Удмуртской Республики». Здесь можно найти персональные данные воинов из Удмуртии по фамилиям и именам.

- Базы данных «Лица Победы» и «Дорога памяти» позволяют добавлять сведения об участниках Великой Отечественной, в том числе фотографии, или изменять информацию о ветеранах.