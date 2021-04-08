Жители Удмуртии смогут написать космический диктант в режиме онлайн

Всероссийская акция пройдет в канун юбилея гагаринского старта.

Ижевск. Удмуртия. В России стартовали праздничные мероприятия, посвященные 60-летию первого полета человека в космос. Ключевой проект юбилейного месяца – первый Всероссийский космический диктант. Он состоится 11 апреля в онлайн-формате, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Трансляция будет идти в группе «Космос» в сети «ВКонтакте», на сайтах центра «Космонавтика и авиация» и ВДНХ. Начало диктанта в 10:00 по московскому времени.

Участникам предстоит ответить на вопросы об истории космонавтики, о людях и событиях, сыгравших важную роль в освоении внеземного пространства. Вопросы к диктанту озвучат космонавты, руководители Роскосмоса и известные артисты, сыгравшие в фильмах на эту тематику.

Главной площадкой диктанта станет Центр космонавтики и авиации, расположенный на ВДНХ. Кроме того, будут задействованы такие знаковые объекты как Звездный городок, Центр управления полетами, космодромы, а также планетарии, кванториумы и специализированные школы. Победители получат ценные призы и возможность лично посетить одно из предприятий Роскосмоса.